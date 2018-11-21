شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة أسيوط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، حيث قامت إدارات الأمن والتنمية والحركة بجهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة تعمير الوجه القبلي، برئاسة المقدم محسن نايف، برفع وإزالة مجموعة من الإشغالات، وغرف من البلوك الأبيض بحرم الطريق الرئيسي داخل كردون المدينة، بجانب تنفيذ 4 إزالات فورية لبعض المتعدين على حرم الطريق داخل كردون المدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم محمد مواصلة الحملات لإزالة جميع أشكال المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، وحفاظا على المظهر الجمالي للمدينة، ومنعاً لظهور أى عشوائيات بها.