شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مدرسة وطالبات مُسلمات ينظفن كنيسة بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة مميزة والأولى من نوعها في محافظة المنيا، قررت هبة سعد، مديرة مدرسة الثانوية الزخرفية بنات بملوي جنوب المنيا، اصطحاب عدد من بناتها الطالبات بالمدرسة إلى مسجد وكنيسة بمدينة ملوي للمشاركة في أعمال تنظيف المكانين .

وتقول «سعد» عن تلك الزيارة المميزة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنها «تأتي ضمن برنامج الخدمة المجتمعية بالمدرسة، في مبادرة «ابدأ بنفسي» وفيها قمنا بعمل ما يشبه الرحلة داخل مدينتنا العريقة ملوي، مصطحبين عدد من طالبات المدرسة، لنزور بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الصاغة، وكذلك زيارة مسجد قباء».

وفي مشهد لافت حرصت مديرة المدرسة على إمساك المكنسة وتحث بناتها الطالبات على تنظيف الكنيسة في مشهد أكثر من رائع، يحمل معاني النسيج الواحد بين أهالي مصر الطيبون، وقام البنات بتنظيف كل ركن في الكنيسة حتى مكاتب القساوسة والطرقات بهمة ومحبة.

ومن جانبه، أثنى القس موسي جرجس، أحد رعاة الكنيسة، على «الزيارة التي تعكس التقارب والود، وتزيد من تعارف بناتنا اللاتي هن أمهات المستقبل، عن أن الكنيسة في مدينتهم ليست جزء منفصل عنهم بل هي جزء من تاريخنا المصري جميعًا».

مديرة مدرسة وطالبات مُسلمات ينظفن كنيسة بالمنيا

مديرة مدرسة وطالبات مُسلمات ينظفن كنيسة بالمنيا

مديرة مدرسة وطالبات مُسلمات ينظفن كنيسة بالمنيا

مديرة مدرسة وطالبات مُسلمات ينظفن كنيسة بالمنيا