شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: فريق طلاب أمريكي ينهي دورة تدريبية بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن مغادرة فريق طلابي أمريكى للجامعة بعد انتهاء فترة دراسية وتدريبية على عمليات جراحة الضفيرة العصبية الذراعية بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى الرئيسى.

وقال رئيس جامعة أسيوط في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الوفد الطلابي ضم 6 طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وهو ما يعد الوفد الأول الذي يطلق إشارة البدء العملى لشراكة جامعة أسيوط في تأسيس أول مدرسة في العالم تؤهل الدارسين بها للحصول على دبلومة مهنية عالمية متخصصة في مجال الضفيرة العصبية والمقسمة على أربع فترات دراسية وتدريبية متوالية على أيدي أفضل جراحى العالم المتخصصين في هذا المجال.

وأضاف «الجمال» أن الوفد الطلابى الأمريكى قد قضى فترته الدراسية المقررة له في محطته الثانية بجامعة أسيوط ضمن برنامج تدريب وتأهيل الأطباء والذي بدأت في مدينة بونيه الهندية، ثم من المقرر أن يستكمل الطلاب الخطة الدراسية المحددة لهم بالتوجه في مارس 2019 إلى مدينة برشلونة الأسبانية ثم المحطة الرابعة والأخيرة في جوادالاهارا في المكسيك في يونية 2019 حيث يعد إنهاء الدارسين لكافة أقسام التدريب والدراسة بالأربعة دول سابقة الذكر شرط أساسى لمنح الدبلومة الدولية ثم النجاح باجتياز الامتحان النهائي.

وأوضح الدكتور عمرو السيد مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة أن البرنامج التدريبي للطلاب قد تضمن إجراء 30 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة في مجال جراحات الضفيرة العصبية الذراعية وزراعة العضلات إلى جانب عدد من المحاضرات النظرية وورش العمل وفحص بعض الحالات المرضية، وذلك على أيدي نخبة من العناصر الطبية المتميزة بالوحدة وذلك بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والذي تولى شخصياً الإشراف على تدريب الفريق الطلابي بوصفه أحد أبرز الأطباء المتخصصين في الجراحات الميكروسكوبية على مستوى العالم وشريكاً مؤسساً في تلك المدرسة العالمية.

وأشار إلى انه على هامش الزيارة الدراسية تم تنظيم برنامج ترفيهي للطلاب لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية في محافظات القاهرة وأسيوط والأقصر وذلك للتعريف بما تتمتع به مقومات سياحية من معالم تاريخية وأثرية فريدة إلى جانب ما يتوفر لها من امن وأمان.