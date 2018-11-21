شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يناقش «مهارات الافتقاد والرعاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المطران الدكتور منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا باجتماع مجلس كنائس مصر والذي عقد في كرمة وادي النطرون مساء أمس ونظمته لجنة الكهنة والقسوس التابعة لمجلس كنائس مصر.

وقال المطران حنا، إن مجلس كنائس مصر والذي عقد في كرمة وادي النطرون، يضم ٥٠ قيادة كهنوتية يمثلون ٥ كنائس هي الكنائس القبطية الإرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والأسقفية، ناقش مهارات الافتقاد والرعاية.

وتحدث المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا عن أهمية الرعاية والافتقاد، خاصة وأن الكثير من الشباب في حاجة إلى من يسمع لهم ويرشدهم ويحل مشاكلهم، مؤكدا أنه من المهم تخصيص وقت محدد للمشورة والرعاية.

ولفت إلى أنه من أهم أهداف الرعاية هو الاهتمام بالحياة الروحية والإجتماعية بأعضاء الكنائس وتأصيل محبة الله في قلوبهم، مشيرا إلى أن المؤتمر ساعد على مشاركة الخبرات الرعوية بين الكهنة والقسوس.