شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تناقش مقترحًا لإنارة «مبنى الشاطبي» بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع في اجتماعه، الأربعاء، التصميم المقترح لإقامة محطة تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى حيث سيتم تصميم المحطة بنظام الربط مع الشبكة القومية للكهرباء( On Grid ) بقدرة 20 كيلو وات مع مراعاة الابتعاد عن واجهة المبنى الرئيسى ( باتجاه البحر) للحفاظ على الشكل التاريخى للمبنى والنسق الحضاري له وقد وافق المجلس على المقترح وأوصى بتنفيذه .

كما استعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة من 30/10 وحتـــى 7/11/2018 بخصوص حملة التوعية ( بمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية ) لطلاب جامعة الإسكندرية من خلال نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب حيث تم إلقاء 31 محاضرة للتوعية بالحملة وفيروس سي والأمراض غير السارية للطلاب والعاملين في كليات طب الأسنان والتجارة والسياحة والفنادق والهندسة.

وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل جامعة حكومية تحت مسمى «وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية» بهدف رصد ودراسة المشكلات التي تعانى منها المحافظة المتواجد بنطاقها الجامعة، وأوضح دكتور هشام جابر أن جامعة الإسكندرية ستقوم بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية في إنشاء هذه الوحدة بالجامعة.