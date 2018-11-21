شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير الأرصاد وعدد الأطفال في مصر والرد على احتمال إعادة مباراة الأهلي.. أبرز أخبار «توك شو نيوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت برامج «التوك شو» أمس الثلاثاء عددًا من اللقاءات والمداخلات المهمة، للتعليق على الكثير من القضايا التي شغلت بال المصريين .

الإحصاء تعلق على عدد الاطفال:

فقال عبدالحميد شرف الدين،رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزى، إن الإحصائية التي تفيد بأن عدد الأطفال في مصر يقترب من 39 مليونًا بنسبة 40% من إجمالي السكان بعام 2018 مخيفة وتنذر بالخطر، موضحًا أن الزيادة السكانية الحالية لا تتناسب مع النمو الاقتصادى.

وأشار«شرف الدين»خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«هذا الصباح»والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن الزواج المبكر من أهم عوامل الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه تم رصد 117 ألف حالة زواج مبكر يتراوح سنهم بين 12 لـ 14 عاما بينهم 100 حالة طلاق.

الأرصاد تحذر:

على جانب آخر، قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خريفي معتدل؛ حيث تكون درجة الحرارة متوسطة في منتصف النهار بارد ليلًا، مع تكون شبورة مائية في بداية النهار مع تكون بعض السحب، لافتًا إلى أنه بدءًا من الغد سيكون هناك تغييرًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وحذر عبدالعال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، من تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مشيرًا إلى أن فترة سقوط الامطار ستستمر لمدة 3 أيام.

تعقيب على بيان الكاف:

قال الكابتن عبدالمنعم مصطفى شطة، نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» السابق، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إن بيان «كاف» الذي صدر اليوم والخاص بإيقاف حكمي الدور قبل النهائي، والنهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يذكر حصولهما على رشوة ولكن اتهامات بالانحياز لأحد الفرق.

وأضاف أن الشكاوى التي تقدمت ضد الحكمين، كانت على فترات متفرقة، كما أن التحقيق فيها والتأكد منها سيستغرق الكثير من الوقت.

وأبدى «شطة» اندهاشه من قرار «كاف» بإيقاف نجم النادي الأهلي «وليد أزارو»، وأوضح أن إيقاف الاتحاد الأفريقي للحكام بسبب التحيز لا يترتب عليه إعادة أي مباراة.

عنايت ينتقد:

أنتقد الإعلامي جمال عنايت، الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان أنه رقم واحد، خلال ظهوره على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 .

وقال عنايت خلال برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يبث على شاشة «اليوم»: «محمد رمضان مازال لديه إصرار يعملنا بأيده أنه رقم واحد، ياسيدي عرفنا اننا عرفنا انك نمبر وان خلاص».