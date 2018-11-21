شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يصدر 3 قرارات: «خارطة طريق لإصلاح الزراعة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، 3 قرارات عاجلة لحصر مشاكل الاستثمار الزراعي والفلاحين ووضع رؤية العلماء الزراعيين لحل هذه المشكلات، منها إصدار قرارا بتشكيل لجنة المستثمرين الزراعيين وفقا للقرار رقم 100 لسنة 2018 برئاسة المهندس حامد الشيتي رئيسا والدكتور سمير النجار مقررا والدكتور مختار حلمي ابوباشا والمهندس على عيسي والمهندس محمد فريد جعارة والمهندس محمد عبدالله محمد على واللواء مصطفي البمبي، على أن تختص اللجن بدراسة المشكلات المتعلقة بالإستثمار الزراعي ووضع المقترحات والحلول التي يحتاجها الإستثمار الزراعي، على أن تنعقد اللجنة مرة واحدة شهريا أو كلما إقتضت الضرورة ذلك.

كما أصدر نقيب الزراعيين قرارا يحمل رقم 102 لسنة 2018 بتشكيل لجنة من الخبراء والمعنيين بالزراعة المصرية تكون مهمتها حصر مشاكل المزارعين والفلاحين، وتضم الدكتور أحمد ابواليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ومحمد العقاري نقيب الفلاحين والحاج ممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي والحاج على عودة رئيس الجمعية العامة للإئتمان والحاج مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح وعضو مجلس النواب عدالفتاح سراج ورئيس فرع نقابة الزراعية بكل محافظة، على أن تختص اللجنة بحصر مشاكل المزارعين والفلاحين وتقديم المقترحات اللازمة لحلها وفقا لرؤيه اللجنة.

وأصدر خليفة قرارا يحمل أسم أمر إداري رقم 101 بتاريخ 13 نوفمبر الحالي بتشكيل لجنة الخبراء الزراعيين برئاسة الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، وعضوية الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والدكتور عبدالغني الجندي أستاذ نظم الري والهندسة الزراعية بجامعة عين شمس والدكتور عبدالعزيز شتا أستاذ الأراضي بجامعة عين شمس والدكتور نبيل نصر الحفناوي والدكتور طاهر فايد والدكتور عبدربه إسماعيل والدكتور جمال ظاظا والدكتور عادل الغندور والدكتور على شمس الدين والدكتور مجدي علام.

ووفقا للقرار تختص لجنة الخبراء الزراعيين بإعداد الدراسات العلمية اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي ووضع مواصفات فنية للكود المصري الزراعي والية التنفيذ ودراسة التشريعات الزراعية الحالية ووضع المقترحات اللازمة لجذب الإستثمار الزراعي وإستقراره، ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها، على أن تجتمع اللجنة مرة شهريا ولرئيس اللجنة حق الدعوة للإنعقاد كلما إقتضت الضرورة.

ومن جانبه، قال نقيب الزراعيين، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن اللجان الثلاثة تستهدف وضع قاعدة بيانات حقيقية بمشاركة الخبراء، تكون خارطة طريق لإصلاح الزراعة المصرية، وتكون أداة واقعية لرصد هموم الفلاح والزراعة المصرية تساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ رؤيته للإصلاح الاقتصادي بصورة واقعية بلا تزييف أو تحريف تأكيدا على الحاجة إلى إستمرار التعامل مع القضايا الزراعية بشفافية مطلقة، تكون ذراع الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.