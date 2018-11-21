شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر :عدم استقرار بالأحوال الجوية وأمطار غزيرة تصل للسيول حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ يوم غدا الخميس 23 نوفمبر، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد، فى بيان له، أنه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومى الجمعة والسبت حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وتابع أنه سيصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا ، كما تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه من المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد الموافق 26/11/2018.

وعن درجات الحراره المتوقعه خلال هذة الفترة فهي كالاتي :

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية .

- السواحـل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درحة مئوية .

- محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 22 الى 23 درجة مئوية

- محافظـات شمال الصعيد من 23 الى 24 درجة مئوية .

- محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظة جنوب سيناء من 26 الى 25 درجة مئوية .

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، مشيره إلى أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة.