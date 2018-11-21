شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: شركة روسية تقيم مشروعين لإنتاج الحديد باستثمارات 210 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة زيارته للعاصمة الروسية موسكو والتى قام خلالها بالتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأورواسى.

وقال نصار، إن هذه الزيارة تأتى تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا الاتحادية خلال شهر أكتوبر الماضى والتى تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وكذا أهمية الإسراع فى بدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى.

هذا وقد شملت اللقاءات التى عقدها الوزير بالعاصمة الروسية موسكو لقاءً مع ستيل لوزاتشيكن رئيس مجلس إدارة مجموعة"ميت بروم" الروسية العاملة فى مجال الصناعات المعدنية، حيث تنأول اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة بالسوق المصرى فى مجال الصناعات المعدنية بصفة عامة وتطوير صناعة الحديد والصلب بصفة خاصة، حضر اللقاء إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الشركة أبدت رغبتها فى اقامة مشروعين الأول لإنشاء مصنع درفلة لانتاج حديد التسليح والأسلاك بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر بطاقة انتاجية تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا وباستثمارات تقدر بنحو 60 مليون يورو، والثانى مشروع اعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان من خلال 5 مراحل تتضمن إجراء عمليات احلال وتجديد للمجمع والتى ستؤدى إلى زيادة القيمة الانتاجية للمجمع لتصبح 500 ألف طن من حديد البيليت Billets سنويا، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو،لافتًا إلى أن حرص الشركة الروسية على العمل فى مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الروسى بالسوق المصرى كسوق استثمارى واعد بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الواسعة فى مجال الصناعات المعدنية خاصة فى قطاعات الإنشاءات الهندسية وتوريد آلات ومعدات إنتاج الحديد والصلب والإنشاءات وإدارة المشروعات.

وأكد وزير الصناعة، على حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب بإعتبارها إحدى الصناعات الإستراتيجية بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لصناعة الحديد والصلب فى مصر للنفاذ لأسواق قارة إفريقيا الواعدة من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة مع عدد كبير من دول القارة، كما أن هناك فرصًا ضخمة للنفاذ لأسواق دول ليبيا وسوريا والعراق للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأوضح نصار، أن المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية تسهم أيضًا فى تعزيز تواجد مشروعات مواد البناء بصفة عامة ومشروعات الحديد والصلب بصفة خاصة للمشاركة فى إقامة البنية التحتية لتلك المشروعات.

ومن جانبه أشار ستيل لوزاتشيكن رئيس مجلس إدارة مجموعة "ميت بروم" الروسية إلى حرص المجموعة على التوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل مناخ الاستثمار المتميزة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصرى لاسيما فى منطقة محور قناة السويس وخاصة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل فى مجالات تنفيذ المشروعات الصناعية والاستثمارات الفنية والخدمات والدراسات الهندسية والتصميم وتوريد المعدات والآلات الأساسية والمساعدة وخدمات الإنشاء.

يذكر أن مجموعة Metprom تم إنشائها فى عام 1992 وتضم نحو 15 شركة تابعة لها، ولدى المجموعة أكثر من 50 مشروعا كبيرا، حيث تعمل المجموعة فى نحو 25 مشروعا داخل روسيا الاتحادية ونحو 25 مشروعا آخر فى عدد من الدول مثل بيلاروسيا – أوزباكستان –كازاخستان - إيران كوبا- الهند والصين.