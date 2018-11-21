شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن إنشاء 5 أبراج بخط "حجازة - قوص" فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الخاص بتنفيذ إقامة وشد الموصلات للأبراج " 16-17-18-19-27-28 "، لعملية إنشاء الخط الهوائى "حجازة / قوص" مزدوج الدائرة، جهد 66 كيلو فولت بمحافظة قنا. وأشار القرار، إلى أن أعمال التنفيذ تتم بالقوة الجبرية، على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية المرفقة، وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، على أن تشمل عمليات التنفيذ أعمال حفر القواعد للأبراج، وأعمال إحلال التربة للأبراج، وأعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج، وأعمال العزل بالبيوتامين للأبراج، وتركيب الحديد العلوى للأبراج، وأعمال تركيب العازلات وشد الموصلات بملحقاتها.

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

قرار الجريدة الرسمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن إنشاء 5 أبراج بخط "حجازة - قوص" فى قنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .