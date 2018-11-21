شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمياه الشرب: مسئولون عن تشغيل وصيانة 6200 موقع لمياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المشاركة في انعقاد الدورة السادسة عشر للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية نابع من إيمان الشركة بأهمية التشغيل والصيانة في تحقيق التنمية المستدامة، واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل اللائق.

جاء ذلك أثناء ختام فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية والذى أستمر على مدار 3 أيام لمناقشة أهم قضايا التشغيل والصيانة للمرافق والكهرباء والمياه وصيانة المباني والنقل وأنظمة الاتصالات .

وأوضح أن الشركة القابضة يتبعها 25 شركة تابعة تقدم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف محافظات الجمهورية، وتحرص شركاتنا على المشاركة في كل الدورات القادمة التي ينظمها المجلس العربى للتشغيل والصيانة لما لها من أهمية وطرحها موضوعات حيوية كإدارة الأصول وبناء القدرات.

وأشار أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لأكثر من 6200 موقع لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد للشبكات.

وتابع، رسلان إن الصيانة من الثقافة الهامة التي يجب نشرها وتغيير ثقافة العاملين من الإصلاح إلى الصيانة، وعدم انتظار حدوث أعطال بل استباقية الحلول.