مصر | إصابة طالبين في انقلاب ميني باص مدارس بنفق القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة طالبين في انقلاب ميني باص مدارس بنفق القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب طالبين في حادث انقلاب ميني باص مدارس بنفق القطامية، وانتقل رجال المرور لتيسير الحركة المرورية.

تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا بوجود كثافات مرورية إثر حادث انقلاب ميني باص مدارس بنفق القطامية ونتج عنه إصابة 2 طلاب، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه من محور الشهيد إلى القطامية.

وعلى الفور تحرك رجال المرور إلى مكان الواقعة، وانتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث، وتيسير حركة المرور.