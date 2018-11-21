مصر | زحام مروري بمطلع كوبري السندباد بسبب تعطل سيارة ملاكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زحام مروري بمطلع كوبري السندباد بسبب تعطل سيارة ملاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر زحام مروري بمطلع كوبري السندباد بسبب سيارة ملاكي معطلة أعلى الطريق للمتجه إلى الكلية الحربية، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور، لسحب الكثافات المرورية من الطريق، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد في ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات. وعلى الفور تحركت الجهات المعنية لتيسير حركة المرور بالمكان وضبط إيقاع الشارع المصري.

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