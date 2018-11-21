مصر | مصدر أمني يوضح حقيقة نشوب حريق بأرض زراعية في واحة سيوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يوضح حقيقة نشوب حريق بأرض زراعية في واحة سيوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأن بعض المواقع الإخبارية قد تداولت خبرا لاندلاع حريق كبير في أرض زراعية بالهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة.

وتابع المصدر لـ"الخليج 365"، أن حقيقة الواقعة تمثلت في حدوث حريق محدود بمخلفات زراعية وهيش وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة في مساحة ثلاثة أفدنة بدائرة قسم سيوة بمطروح، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة ودون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح، أنه يرجح أن يكون سبب الحريق قيام بعض المزارعين بالحقول المجاورة بتجميع الأعشاب الجافة والتخلص منها بالحرق مما أدى لحدوث الحريق.

