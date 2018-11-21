مصر | ضبط 9 أطنان زيت طعام فاسد بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 9 أطنان زيت طعام فاسد بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية، 8 خبز غير مطابق للمواصفات، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري ( زيت طعام، خل، طحينة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 9 أطنان و340 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

