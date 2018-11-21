مصر | حملات مكبرة لـ"المرور" أعلى المحاور والميادين لإزالة الأعطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لـ"المرور" أعلى المحاور والميادين لإزالة الأعطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة بشوارع وميادين العاصمة، بالتزامن مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها والطلاب إلى المدارس والجامعات.

ونظمت الإدارة خطة لانتشار رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.

وكما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وفي ذات السياق، كثفت إدارة مرور الجيزة من حملاتها المكبرة أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.