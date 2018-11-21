مصر | مرور الجيزة: تحرير 322 مخالفة متنوعة آخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور الجيزة: تحرير 322 مخالفة متنوعة آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1406 مخالفة انتظار خاطئ، 124 بدون قيادة، 116 بدون تسيير، 322 متنوع، 1779 نـمــوذج 125، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.