مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات مرتفعة تزامنا مع توجه المواطنين إلى أعمالهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات مرتفعة تزامنا مع توجه المواطنين إلى أعمالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية عالية، تزامنًا مع توجه المواطنين إلى أعمالهم، وكذلك الرحلات المدرسية والجامعية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشهد كوبري أكتوبر أحجاما مرتفعة في الاتجاهين، كما شهد نفق الأزهر تباطؤا في حركة السيارات.

وشهد الطريق باتجاه نفق السلام كثافات مرورية عالية، كما تباطأت حركة السيارات في طريق صلاح سالم خاصة عند نفق العروبة واتجاه المطار، وشهد نفق الملك الصالح في اتجاه المنيل وكوبري عباس تكدسات مرورية عالية.

وشهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية مرتفعة، خاصة من بداية طريق المنصة حتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس الذي شهد زحامًا مروريًّا بشارع التسعين، كما تباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي.

وظهرت كثافات مرورية بكورنيش النيل للقادم من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني، وأيضًا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية، كما تكدست حركة السيارات أعلى محور جوزيف تيتو اتجاه مصر الجديدة.

وفي محافظة الجيزة ظهرت كثافات عالية بمحور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان، وأيضًا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية، خاصة في نزلة الجيزة ومحيط جامعة القاهرة.

وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحامًا مروريًا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللًا مروريًّا.

وتباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وتوقفت حركة السيارات بنزلة المريوطية من الدائري اتجاه المنيب نتيجة ارتفاع الأحمال.