مصر | حملات أمنية ومرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية ومرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بشن عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية والمرورية، ومواجهة صور الخروج عن قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن رصد 3325 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة، بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.