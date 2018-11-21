أخبار مصر | 3 معايير تحدد استحقاقك للدعم من "التموين" (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 معايير تحدد استحقاقك للدعم من "التموين" (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت وزارة التموين ثلاث معايير لتحديد المستحقين وامكانية حذف غير المستحقين من منظومة الدعم.

وحسبما قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، في تصريحات صحفية، فأن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم يعتمد على 3 محاور، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك"، مشيرا إلى أنه يجري الاعتماد على ما يسمى بالوزن النسبي وهو ناتج جمع إجمالي الدخل والإنفاق والامتلاك.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن عدم الاعتماد على عنصر الدخل فقط في تحديد وحذف غير المستحقين من منظومة الدعم.