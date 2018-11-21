أخبار مصر | "ساويرس" يرفض دعوته للإسلام.. ويرد: "أنا سعيد بديني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساويرس" يرفض دعوته للإسلام.. ويرد: "أنا سعيد بديني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، دعوة أحد الأشخاص له على موقع تويتر لاعتناق الدين الإسلامي والتخلي عن الديانة المسيحية.

وجاءت الدعوة كالتي: "يا ساويرس أدعوك للدخول في الإسلام، تكون بكدا كسبت الدنيا وكسبت الآخرة وكسبت المسيح ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، أما لو فضلت كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم هتكون كسبت المليارات في الدنيا لكن خسرت الآخرة، قل أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبدالله ورسوله".

ورد "ساويرس" قائلا:"أنا سعيد بديني كما أنت سعيد بدينك، في النهاية محدش اختار دينه والله واحد للكل ولو شاء ربك لوحد الأديان".