شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب لمروره بضائقة مالية في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتحر شاب شنقا في مدينة قليوبي بسبب مروره بضائقة مالية تسببت في خلاقات مع زوجته. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالعثور على جثة «ع.س»، 31 عاما، نجار مسلح. وبالانتقال والبحث تبين أنه كان يقيم لدى شقيقته بسبب خلافات مع زوجته التي تركت له المنزل هي وابنتها بسبب ظروفه المالية، فشنق نفسه داخل «منور» شقة شقيقته. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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