شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من القراء يعارضون مقترح التعليم بزيادة مدة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد مقترح التعليم بزيادة مدة العام الدراسى؟"، عارض غالبية القراء مقترح التعليم بزيادة مدة العام الدراسى. وعارض 65% من القراء مقترح التعليم بزيادة مدة العام الدراسى، بينما وافق 33% من القراء على مقترح التعليم بزيادة مدة العام الدراسى، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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