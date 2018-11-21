شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الناس العُزاز.. يقتلون قريبهم وزوجته للسرقة تحت زعم "صلة الرحم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل شابين وصديقهما، درجة القرابة مع مسن، وترددوا ـ الثلاثة ـ على منزله عدة مرات، بزعم زيارته إعمالاً لصلة الرحم، إلا أنهم خططوا لسرقته، بعدما تأكدوا من امتلاك زوجته لمجوهرات، ووجود أموال داخل الشقة.

الشياطين الثلاثة، وضعوا خطة لمداهمة الشقة التي يقطنها المسن برفقة زوجته في مدينة دكرنس بالدقهلية، والاستيلاء على الأموال والمجوهرات.

وتسلل المتهمون يوم الحادث للشقة، بزعم زيارة الضحيتين، وأشهروا السلاح في وجوههم، إلا أن المسن حاول مقاومتهم فقتلوه برفقة زوجته واستولوا على المسروقات وهربوا، وكشفت تحريات أجهزة الأمن تردد الجناة على الشقة، فتم القبض عليهم وبرفقتهم المسروقات.

تلقى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثتى مواطن يبلغ من العمر 62 سنة، وزوجته ربة منزل "50 سنة"، داخل منزلهما بقرية ميت طريف.

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين سلامة جميع منافذ المنزل، فوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة "رمضان.ج" 28 سنة، له معلومات جنائية مقيم بذات القرية، و"حمدي.إ" مقيم قرية المحمودية بدائرة مركز شرطة دكرنس، و"محمد .ع" 20 سنة مقيم بذات القرية.

وأشارت التحريات إلى إرتباط المتهمان الأول والثالث بصلة قرابة بالمجنى عليه وتعرف الثانى على الأخير عن طريقهما واتفاقهم على قتل المجنى عليه وزوجته ، والإستيلاء على ما لديهما من أموال ومشغولات ذهبية مُستغلين إقامتهما بمفردهما .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جميع المسروقات التى استولوا عليها من منزل المجنى عليهما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.