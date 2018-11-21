شكرا لقرائتكم خبر عن إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مجموعة من الصور، تم تداولها على موقع "تويتر"، تنظيف فتيات مسلمات محجبات، لإحدى الكنائس بمحافظة المنيا.

تنظيف الكنيسة وقال متداولو الصور، إن فتاة مسلمة تعمل مهندسة، وتدعى هبة سعد، شجعت صديقاتها على تنظيف إحدى الكنائس بمحافظة المنيا.

تنظيف كنيسة بالمنيا واعتبر متداولو الصور، أن هذه اللفتة الطيبة تدل على التسامح الحقيقى بين المصريين، وأن محاولات الجماعات المتطرفة لبث الفرقة بين نسيجى الوطن، لن تفلح بمرور الزمن.

هبة وزملاءها

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