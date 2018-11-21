شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تسكين 225 بائع بسوق المنهل فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 225 بائع متجول بسوق المنهل بشرق مدينة نصر، وذلك بعد تجهيز السوق للعمل بتكلفة قدرها حوالى 4.5 مليون جنيه.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع المخلفات بالمنطقة المحيطة للسوق والأنقاض مكان الباعة بعد تسكينهم بالسوق وبعد انتهاء اعمال النظافة وجارى أعمال إنارة للمنطقة وإعادة الرصف.

وأوضح صابر، أن سوق المنهل من الأسواق النموذجية التى تقوم المحافظة بالتوسع في إنشائها للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين حيث أنه مزود بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وكاميرات تصوير داخلية وخارجية ومسجد ونقطة شرطة ودورات مياه وكافيتريات لخدمة الباعة والمترددين عليه.