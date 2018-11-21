شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. سامح شكري يتوجه إلى بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة البلغارية صوفيا، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها في شرق أوروبا.

تستضيف جامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، التي تضم في عضويتها كلا من: الجامعة العربية ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية؛ لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، ويناقش الاجتماع- الذي يستمر على مدى يومين- سبل وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني وخطة إنقاذ مدينة القدس، وتستعرض دولة فلسطين- خلال أعمال الاجتماع- الجهود العربية والإسلامية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والمعروفة باسم «خطة إنقاذ القدس- الفرصة الأخيرة».

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المؤتمر السنوي الثالث لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، تحت عنوان «أدب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»، والذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة.

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، أول اجتماع ومائدة مستديرة لمجلس الأعمال المصري الصربي الذي تم تشكيله مؤخرا ًبجمعية رجال الأعمال برئاسة الدكتور أحمد السكري.

يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة إلى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها ذكرى استقلال البلاد، وكذلك الأوضاع السياسية العامة في ضوء التطورات الراهنة، وينتظر أن تتطرق كلمة الرئيس اللبناني إلى أزمة تعطل تشكيل الحكومة الجديدة.

يقوم رئيس وزراء كازاخستان «باكتي جان ساجينتاييف» بزيارة إلى الصين لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس الصيني «شي جين بينج»، ورئيس مجلس الدولة «لي كه تاينغ»، كما سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.