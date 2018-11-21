شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه بالتواصل مع رؤساء الاتحادات..ويؤكد همزة وصل مع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة أن يكون لرؤساء الاتحادات الطلابية دورًا فعالًا فى اتخاذ القرارات فيما يخص العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وأضاف الوزير، أن هدف الاتحادات الطلابية ممارسة الطلاب لحقهم المشروع داخل الجامعات، مضيفًا أن رؤساء اتحادات الطلاب ونوابهم بالجامعات سيكونوا همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية، وأنه سيلتقى بهم بصفة دورية.

وأشار الوزير إلى أنه تواصل مباشر بين رؤساء الاتحاد ونوابهم ورؤساء الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعات ساهمت بشكل كبير في توفير كل ما يتطلب لنجاح العملية الانتخابية للطلاب هذا العام.