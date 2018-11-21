شكرا لقرائتكم خبر عن مواكب بالخيول في احتفالات المحافظات بـ«المولد النبوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل المحافظات، بذكرى المولد النبوى الشريف، طوال شهر ربيع الأول، وسط أجواء شعبية وصوفية، تختلفت من محافظة لأخرى، فيما تأخذ مظاهر الاحتفالات أشكالا متعددة، تبدأ من مواكب الطرق الصوفية التى تطوف غالبية شوارع المدن الرئيسية، بالأعلام والبيارق، مرددين الأغانى الدينية والأناشيد، مرورا بحلوى المولد إلى الذبائح وحلقات الإنشاد والذكر والقوافل الدعوية.

احتفال بالمولد النبوي الشريف

فى المنيا، انطلقت مواكب الطرق الصوفية، من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى، بمدينة المنيا إلى شارع الحسينى، وتفاعل المواطنون مع المسيرات التى تضمنت الأناشيد الدينية بالدفوف والطبل والمزمار، إلى جانب الجمال التى حملت الأطفال.

وحمل المشاركون فى الاحتفالية أعلام الطرق الصوفية المختلفة، ومنها الطريقة الرفاعية والشاذلية والأحمدية وغيرها من الطرق المشاركة.

وتميزت احتفالات الطرق الصوفية هذا العام بزيادة أعداد المشاركين فيها والذين ملأوا الشوارع الرئيسية والجانبية، فيما ألقى الأهالى الحلوى والفول السودانى على المارة والمشاركين فى المواكب.

احتفال بالمولد النبوي الشريف

وأقامت مديرية التربية والتعليم، بمركز ملوى، احتفالية كبيرة شملت أوبريت «الليلة الكبيرة» بالعرائس المتحركة بمشاركه 18 معلمة خصص لكلا منهن دورا فى الأوبريت.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة اجتماعات مجلس المدينة، وشارك فيها قيادات التعليم والجهاز التنفيذى والمجتمع المدنى وطلاب وتلاميذ مدارس المركز.

وارتفعت أصوات مكبرات الصوت بالمساجد بالأمسيات الدينية، والابتهالات مرددين «صلى الله على محمد، صلى الله علية وسلم».

وفى قنا احتفلت جامعة جنوب الوادى بالمولد النبوى، فى حفل على المسرح المكشوف بالجامعة، وقدم قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية فقرات موسيقية غنائية وإنشاد دينى فى حب رسول الله بقيادة الدكتورة إيناس عمارة.

وقدمت إدارة النشاط الفنى فقرات غنائية وموشحات دينية للطلاب، فيما أشاد الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بالأداء المتميز للمشاركين فى الاحتفال.

احتفال بالمولد النبوي الشريف

وفى أسوان تختلف مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوى، عن بقية المحافظات الأخرى نظرا لانتشار الطرق الصوفية وأضرحة آل البيت بالمحافظة وهى مظاهر لا تزال تحتفظ بها أسوان منذ عقود.

وبدأت قرية الكاجوج بمدينة كوم أمبو الاحتفالات بساحة الحاج محمد صلاح زايد (ساحة الرسول الأعظم) وتستمر 12 يوما، وتقام خلالها الولائم والخطب الدينية يوميا حتى الليلة الختامية التى يحييها كبار المشايخ مثل الشيخ ياسين التهامى وأمين الدشناوى ويحضرها المريدون والمحبون لآل البيت، ويتم تكريم حفظة القرآن.

وفى أسوان بشكل عام تبدأ احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى، مع بداية شهر ربيع الأول حيث تنتشر الطرق الصوفية بالمحافظة ويصل عددها إلى 46 طريقة.

ويبدأ أبناء هذه الطرق فى نصب السرادقات الخاصة لكل طريقة وتُزين بعقود الأنوار، بمنطقة أرض المعارض المخصصة لإقامة المولد والتى كانت تقام فى الماضى بساحة مسجد الطابية بوسط مدينة أسوان.

احتفال بالمولد النبوي الشريف

وتقام الموالد وحلقات الذكر بشكل يومى داخل صوان كل طريقة منذ بداية الشهر ويتم تقديم الطعام والشراب مجاناً للمُريدين ولضيوف الخيمة.

وتبدأ احتفالات الليلة الكبيرة عصر يوم 11 ربيع الأول، حيث يتجمع كبار المشايخ وأبناء كل طريقة عقب صلاة العصر بالأعلام التى تحمل اسم كل طريقة.

وتبدأ المسيرات المعروفة بـ«الدُورة» وهى عبارة عن مسيرات ضخمة تطوف شوارع المدن الرئيسية يتقدمهم رموز الطريقة والخيول والجمال والميكروفونات ويمتطى البعض الخيول والآخر يستقل السيارات، بينما يسير غالبيتهم على أقدامهم، أمام موكب الجمل أو «المحمل» وسط تهليل وتكبير المشاركين وترديد الإنشاد والمدائح رافعين أعلاما بألوان مختلفة مكتوبا عليها عبارات المدح للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

ويصطف المواطنون على الجانبين حيث تمر المسيرات فى المنتصف وتتوالى مسيرات الواحدة تلو الأخرى وتتوجه حتى مقر الليلة الكبيرة بمنطقة أرض المعارض حيث تنتهى مسيرة كل طريقة داخل الصوان الذى يتم إعداده منذ البداية لتجمع كافة الطرق هناك حيث تقام احتفالية الليلة الختامية.

احتفال بالمولد النبوي الشريف

وفى الأقصر تخرج مسيرات مختلفة فى كرنفال شعبى يقام منذ عشرات السنين للاحتفال بالمولد، ويطلق عليها «دورة المولد»، وتشهد صورا مختلفة من الاحتفالات، المليئة بالأناشيد والمديح والغناء بقصائد حب رسول الله، ويتوجه الأهالى لحلقات الألعاب بالتحطيب ورقص الخيول.

وتشتهر قرية المنشأة بإقامة أكبر مرماح للمولد، الذى يستمر 12 يوما ويشارك فيه الآلاف من أهالى الأقصر والقرى المجاورة، فضلا عن الكثير من الخيالة والفرسان.

أما حلقات التحطيب فتستمر 5 أيام فى حلقة مجاورة للمرماح.

ويشارك الآلاف من أهالى الأقصر وخصوصا الكرنك والعوامية فى إحياء «دورة» المولد النبوى الشريف حيث يطوفون بأرجاء المنطقتين حاملين العصى مرددين الأغانى النوبية.

وفى بورسعيد، خرج الأهالى فى موكب حاشد، نظمته المحافظة، مع الطرق الصوفية، بمشاركة مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والمدارس الخاصة، احتفالا بذكرى المولد النبوى، من أمام مسجد مريم الكائن بحى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى حتى وصل إلى المسجد العباسى بحى العرب.

واستقبل المحافظ عادل الغضبان الموكب الاحتفالى فى محطته الأخيرة، فيما شاركت مديرية الأمن من خلال موسيقى الشرطة ووحدات رمزية لإدارة المرور، وكذلك الأحياء بعربات الزهور.

وفى أسيوط تواصل المساجد أمسياتها الدينية بصورة يومية وكذلك القوافل الدعوية والمحاضرات التى يشارك فيها كبار العلماء، واعتمدت مديرية الأوقاف برنامجا دعويا ضمن حملة «رسول الإنسانية».

وفى السويس يحتفل المواطنون ومريدو الطرق الصوفية بالمولد النبوى، بساحة مسجد الأربعين، ونظمت الطرق الصوفية مسيرة احتفالية، انطلقت من مقر المشيخة بشارع أحمد عرابى إلى مسجد الأربعين. وأمنت القوات الشرطية الاحتفالات داخل الميدان الأكبر فى المحافظة، وسط وجود كبير للقيادات الأمنية.

وفى الشرقية، تتعدد مظاهر الاحتفال ما بين إقامة الأمسيات والشعائر الدينية فى المساجد بمختلف القرى والمدن فضلاً عن تنظيم القوافل الدعوية، فيما تحرص الطرق الصوفية على إقامة حلقات للذكر وتلاوة القرآن والإنشاد الدينى بخلاف شوادر بيع الحمص والحلوى فى الشوارع والميادين.