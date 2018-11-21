شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توافق على تصدير 15 طن تقاوى برسيم وذرة لدول عربية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن لجنة التقاوي والحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 14 طن تقاوى برسيم حجازى وطن و720 كجم تقاوى ذرة شامية، وتقاوى بسلة لعدة دول خلال 7 أيام، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية، وذلك من خلال البرنامج الإصلاحى للنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة فى تنمية الصادرات الزراعية.

وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه أن من بين الموافقات تصدير6 طن تقاوى برسيم و500 كيلو تقاوى كركديه إلى الامارات، و6 طن تقاوى برسيم إلى الكويت، و6 طن تقاوى برسيم حجازى إلى سلطنة عمان، وطن ذرة شامية هجين فردى أصفر إلى الأردن، و720 كيلو جرام تقاوى بسلة انتصار.

كما تواصل وزارة الزراعة اعتماد موافقات التصدير لجميع شتلات الفاكهة المصدرة التى تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، حيث تعد مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وجميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.