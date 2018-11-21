شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يعقد اليوم اجتماعًا موسعًا لبحث صندوق وقف تطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا موسع اليوم الأربعاء يشارك فيه عدة جهات لبحث صندوق وقف تطوير التعليم، يهدف إلى توفير وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير واستكمال منظومة بناء التعليم الجديدة. الجدير بالذكر، أن وزير الأوقاف أعلن دعم صندوق وقف تطوير التعليم بمبلغ مالى 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن يساهم الصندوق فى تلبية احتياجات المنظومة الجديدة من خلال دعمه من بعض الجهات ورجال الصناعة وجهات أخرى.

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