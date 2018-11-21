شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": الشئون القانونية تبحث موقف طلاب مدارس بير السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشئون القانونية تبحث موقف طلاب مدارس بير السلم والتى تمنح الطلاب شهادات من مدارس خاصة بعد تسجيلهم فى مراكز للدروس الخصوصية.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحالات السليمة سيتم توفيق أوضاعها طبقا للقانون مع إحالة الحالات المخالفة لجهات التحقيق.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبلت قرابة 200 اسم لطلاب تظلموا من الاضرار بهم من مدارس بير السلم .