شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود في واحة سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر أمني السيطرة على حريق محدود شب في مخلفات زراعية وبعض أشجار الزيتون الجافة على مناطق متعددة في مساحة 3 أفدنة في منطقة الهنديلية التابعة لمنطقة جبل الدكرور بواحة سيوة.

وأضاف المصدر الأمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمزارع المجاورة ودون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يكون سبب الحريق قيام بعض المزارعين بالحقول المجاورة بتجميع الأعشاب الجافة والتخلص منها بالحرق، ما أدى إلى حدوث الحريق.