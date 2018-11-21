شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد سجود السهو في صلاة الجنازة ؟ ..تعرف على رأى لجنة الفتوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هل يوجد سجود السهو في صلاة الجنازة ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية.
وجاء رد اللجنة كالآتى :الأصل أنه لا سجود للسهو فى صلاة الجنازة فإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ ، وَإِنْ تَرَكَ سَهْوًا فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ( أَيْ بَعْدَ السَّلامِ ) ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا نَبَّهَهُ الْمَأْمُومُونَ فَيُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ، وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ, فإن طال أعاد الصلاة.
و قد روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثاً ناسيا فأعاد،ونص المالكية بأنه إِنْ ترك تكبيرة سَهْوًا سَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ قُرْبٍ وَكَمَّلَ التَّكْبِيرَ كَمَّلُوهُ مَعَهُ وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إِلا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ كَمَّلُوا هُمْ ، وَصَحَّتْ صَلاتُهُمْ وَبَطَلَتْ صَلاتُهُ.
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