أخبار مصر | "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. قانون مكافأة "نهاية الخدمة" ينقذ المُطلقة.. ونائب يطالب وزيرة الهجرة بإعداد خطة للسياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخبار البرلمان × 24 ساعة".. قانون مكافأة "نهاية الخدمة" ينقذ المُطلقة.. ونائب يطالب وزيرة الهجرة بإعداد خطة للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- 10% من راتب الزوج شهريًا.. "نصير": قانون مكافأة "نهاية الخدمة" ينقذ المطلقة

أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، عن عزمها تقديم مشروع قانون "مكافأة نهاية الخدمة" للمرأة المطلقة، وذلك بهدف رفع الظلم التي قد تتعرض له المرأة من زوجها عقب نهاية الخدمة في منزلها.

وأكدت "نصير" لـ"الخليج 365"، أنها تعمل حاليًا على إعداد المشروع، قائلة: "لابد أن تأخذ الزوجه حقها البسيط بعد نهاية خدمتها في بيت زوجها، بنسبة 10% من راتب زوجها شهريًا، ودي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، حتى لا تُترك في الشارع بعد ذلك".

وقالت نصير، في تصريحات تلفزيونية، في وقت سابق: "اللي قعدت 10 سنين في بيت زوجها تاخد 10% من راتبه، ودي مكافأة نهاية الخدمة، أما اللي قعدت 25 سنة دي أصبحت مستهلكة لا تنفع تتجوز ولا تنفع تشتغل، لازم نسن ليهم قانون".

- فرج عامر يستقبل وفد برلماني إندونيسي والصيني

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، إنه سيستقبل نائب رئيس البرلمان الإندونيسي بمقر مجلس النواب؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون البرلمانى، لاسيما فى مجال الصناعة، والاستثمار خصوصا بد صدور قانون الاستثمار وأصبحت مصر ارض خصبة الاستثمار الاقتصادي بها.

وأضاف في تصرحات للمحريين البرلمانيين، أن هناك تطور فى العلاقات بين البلدين على ضوء ما تقوم به مصر حاليًا من مشروعات تنموية عملاقة فى جميع المجالات فى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وما يتيحه من فرص واعدة أمام الشركات الاندونيسية من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة الدول الأفريقية والعربية التى تتمتع مصر معها بمزايا نسبية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول، الأمر الذى يمهد الطريق للتعاون بين البلدين فى مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فضلا عن تبادل الخبرات فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

كما أكد أنه سيكون ضمن وفد استقبال رئيس البرلمان الصيني بحضور رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بمقر البرلمان وذلك لبحث سبل التعاول البرلماني بين البلدين، والخروج باجندة تحقق اهداف التعاون البرلماني.

- رئيس "'طيران النواب" يطالب وزيرة الهجرة بإعداد خطة للترويج للسياحة

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالخدمة الجديدة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج والتى تتمثل فى تصميم الوزارة لخريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

وقال "صدقى" فى تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن السفيرة نبيلة مكرم من الوزراء الناجحين الذين فعلوا دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج معربا عن امله فى ان تضع هذه الوزيرة خطة للترويج للسياحة المصرية بمختلف دول العالم يقوم بتنفيذها جميع المصريين بالخارج والجاليات المصرية بمختلف دول العالم، مُؤكدًا أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على استعداد للتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم فى وضع هذه الخطة من خلال عقد لقاء معها داخل مقر اللجنة بمجلس النواب مقترحا ان تقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والطيران المدنى بوضع برنامج لتنظيم رحلات سياحية مخفضة للمصريين بالخارج مع أصدقائهم السياح الأجانب لزيارة مختلف المناطق والمحافظات السياحية والاثرية المصرية خاصة محافظات ومدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

