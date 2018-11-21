شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع وتهشم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر.. وأنباء عن حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قارئ، صور، ترصد لحظة إنقلاب وتصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة السرعة الهائلة، مما أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلى السيارتين، على حد قوله، موضحا أن إحدى السيارتين كانت تسير بسرعة هائلة وانحرفت على سيارة أخرى، مما أدى للتصادم المروع، وفور وقوع الحادث وصلت سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين وحالات الوفاة . حادث سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر تهشم سيارة شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

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