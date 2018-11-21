شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء عبدالفتاح عمر وكيل «دفاع النواب» الأسبق عن 81 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى اللواء محمد عبدالفتاح محمد عمر، عضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة مركز نقادة بمحافظة قنا، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي سابقا، الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عاما.

ولد «عمر» في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا عام 1937، وتخرج في كلية الشرطة عام 1963، وعمل في مباحث أمن الدولة وتدرج في عدة مناصب قيادية بوزارة الداخلية، وأصبح مديرا لأمن الغربية عام 1992، ثم مديرا لأمن القليوبية عام 1994، وخاض انتخابات مجلس الشعب، النواب حاليا، عام 2005، وتمكن من الفوز بالمقعد وشغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.