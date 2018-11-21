شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: إخضاع 8 آلاف موظف حكومي لتحليل المخدرات خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات الممختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ﻭانه خلال 6 أشهر الماضية تم الكشف على 8 آلاف موظف وأن نسبة التعاطي بلغت في بعض هذه المؤسسات 12.5% ومع استمرار حملات الكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ للموظفين انخفضت نسبه التعاطي حاليا إلى 3.4%.

وأضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي وائل الابراشي على قناة «on e» أن توفير الخدمة العلاجية لعلاج مرضى الإدمان متاح مجانا وفي سرية تامة لاى شخص يتقدم بالاتصال بالخط الساخن «16023» سواء من الموظفين أو أي مواطن، لافتًا إلى أنه يتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تصل ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ في حالة إعادة الكشف على الموظف مره أخرى بعد انتهاء مده إيقافه وثبوت استمراره في تعاطي المخدرات، وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪنية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في الكشف على الموظفين في الهيئات والمؤسسات المختلفة.