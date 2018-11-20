شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 مصنعًا ومحلًا لبيع «حلوى المولد» غير مرخصة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نمكنت حملة تموينية من ضبط 14 مصنعًا ومحلًا لتصنيع وبيع حلوى المولد غير مرخصة وبدون بيانات في مراكز كوم حمادة وإيتاى البارود وحوش عيسى وبدر في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفى، مدير مباحث التموين، بقيام حملة بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة، على مصانع حلوى المولد غير المرخصة ومحال بيع الحلوى للتأكد من صلاحيتها.

وتم ضبط 3 مصانع حلوى المولد النبوى الشريف، غير مرخصة في مركز كوم حمادة، و490 قطعة حلوى و35 كيلو حلوى مشكلة، و2250 كيلو سكر، و25 كيلو سوداني، كما تم ضبط مصنع حلوى حلوى المولد النبوى الشريف في حوش عيسى وبه 200 كيلو حلوى جافة مشكلة.

كما تم ضبط 4 مصانع حلوى حلوى المولد النبوى الشريف في إيتاى البارود وبه 1800 قطعة حلوى، و500 كيلو حلويات جافة مشكلة، و400 كيلو عسل جلكوز بدون بيانات، كذلك تم ضبط 6 محال لبيع حلوى المولد النبوى الشريف في مركز بدر وبهم 590 قطعة حلوى، و70 كيلو حلويات مشكلة مجهولة المصدر.