شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفىين في دمنهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بزيارة لمستشفى دمنهور العام، ومعهد الأوارم بمدينة دمنهور، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأهدى حلوى المولد للمرضى.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ توجيهات اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، بمد أواصر التعاون والمحبة بين جهاز الشرطة وكل فئات المجتمع، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية بالمشاركة الإيجابية مع كافة فئات المجتمع لإحياء المناسبات الاجتماعية المختلفة، وذلك في إطار من العقيدة الأمنية الجديدة لتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام.

من جانبهم قدم المرضى الشكر إلى القيادات الأمنية على تلك اللفتة الإنسانية، متمنين لرجال الشرطة كل التقدم والتوفيق في عملهم.

مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفيين فى دمنهور

مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفيين فى دمنهور

مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفيين فى دمنهور

مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفيين فى دمنهور

مدير أمن البحيرة يوزع «حلوى المولد» بمستشفيين فى دمنهور