شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: الفاقد من مياه الشرب يصل إلى 32% من الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة تنتج 25.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، يتم نقلها من خلال 166 ألف كيلومتر من الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان، لافتاً إلى أن من أهم التحديات التى تواجه الشركة تقليل

الفاقد الذى يتراوح حاليا بين 30 و32%، بين فاقد طبيعى فيزيائى وآخر تجارى.

وأضاف، فى كلمته، خلال حلقة نقاش تجارب إقليمية فى التشغيل والصيانة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى الدول العربية، أمس: «لدينا بنية تحتية ضخمة جدا، ويجب اتباع إجراءات التشغيل والصيانة لضمان استدامة كفاءتها، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».

وأوضح «معوض» أن المياه السطحية التى مصدرها نهر النيل تمثل 85.9% من مصادر المياه فى مصر، تليها المياه الجوفية بنسبة 13%، ثم تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن التحلية أحد أهم المصادر التى ستعتمد عليها مصر فى المحافظات الساحلية، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد فى مصر من المياه لا يتجاوز 600 متر مكعب فى العام حاليا، مشيراً إلى أن خدمة تغطية الصرف الصحى حاليا تصل إلى 60% من تعداد السكان، وأن الوزارة تعالج 10.8 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى سنويا.

وأكد «معوض» أن الشركة القابضة تدير 25 شركة تابعة تخدم مختلف محافظات الجمهورية، وكان من أهم أولوياتها التخطيط، وإعداد مخطط عام يوضح احتياجات وأولويات التشغيل والصيانة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع الأخذ فى الاعتبار متغيرات كالزيادة السكانية حتى عام 2037، موضحاً أن الشركة لديها منظومة لضبط جودة مياه الشرب، ويتم رفع 3 ملايين عينة سنوياً للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة من المحطات حتى وصولها للمواطن، مشيرًا إلى حصول 163 محطة مياه شرب وصرف صحى على شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وقال إنه تم تركيب وتغيير 6 ملايين عداد على مستوى الجمهورية، والتوسع فى استخدام العدادات مسبقة الدفع فى الجهات الحكومية وغيرها، فى إطار الاتجاه إلى العدادات الذكية، بالإضافة إلى تأسيس إدارة الفاقد بكل شركة، والرقابة بشكل دائم، وتم إجراء دراسة حالة بمحافظة دمياط ووضع نماذج لقياس نسب الفاقد، مشيراً إلى تجارب الشركات التابعة فى إنتاج غاز الميثان من الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحى، وإنتاج ما يقرب من 5 ميجاوات كهرباء من محطة الجبل الأصفر، و1 ميجاوات من محطة سخا بكفرالشيخ.