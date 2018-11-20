شكرا لقرائتكم خبر عن 7.2 مليون جنيه لتوصيل المياه والصرف لمنازل القرى الأشد احتياجًا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الشركة انتهت من توصيل 5 آلاف و89 وصلة من خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لمنازل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، بتمويل يبلغ 7 ملايين و700 ألف جنيه.

وأوضح محمد بدرى – في بيان صحفي الثلاثاء – أن المبادرة التي يرعاها ويمولها أحد أندية الروتاري المصرية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إنطلقت في بداية عام ٢٠١٧، لتستهدف توصيل ٦ آلاف وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية في القرى المحرومة، حيث تم تحديد القرى التي يجري تنفيذ المبادرة بها وفقا لاحتياجات كل قرية، وجميعها بدائرة مركز سوهاج، لافتًا إلى أنه تم توصيل ٦٤٠ وصلة مياه شرب بقرية «بلصفورة»، و١١١٥ وصلة بقرية «إدفا»، و١٥٠٠ وصلة بقرية «أولاد نصير»، و180 وصلة مياه شرب و١٢٦٤ وصلة صرف صحي بقرية «الصلعا»، بالإضافة إلى تنفيذ ٥٧٠ وصلة صرف صحي بقرية «الخلوة».

وأكد بدرى، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.