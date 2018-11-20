شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: التغيرات المناخية أحد أسباب الهجرة وتغير السلوك البشري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، ضمن النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعنوان «الانطلاق نحو العمل» والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور كل من الدكتور هشام العسكري مدير برنامج الدراسات العليا في علوم الحاسوب والبيانات بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا، الدكتور إسماعيل عبدالجليل خبير مجال التصحر، الدكتور وديد عريان منسق برنامج مبادرة مخاطر المناخ.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن امتنانها لحضور جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث، ذلك الموضوع الهام الذي يحتاج إلى مزيد من التباحث والنقاشات بين المتخصصين والخبراء، مضيفة أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الهجرة والتنوع وكذلك سلوكيات البشر، وهذا ما يجب الانتباه إليه خلال السنوات المقبلة من قبل الجهات المعنية بهذا الملف، حتى يكون هناك الاستعدادات المناسبة لأي مستجدات تطرأ على مجال الهجرة نتيجة للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تعاون الوزارة مع الدكتور هشام العسكري انعكاس لسياسات الدولة المصرية التي تفتح الباب أمام أبناءها بالخارج ممن لديهم أي أفكار وأطروحات أو مشروعات تعود بالفائدة على هذا البلد، وتخدم أهداف التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر 2030، وكان من بين هذا التعاون إصدار أول أطلس شمسي لمصر عبر تاريخها.

وقدم الدكتور هشام العسكري عرضًا لملف التغيرات المناخية العالمية، مؤكدًا على أن ملف التغيرات المناخية يحتل المرتبة الثانية في المخاطر التي تواجه العالم بعد أسلحة الدمار الشامل طبقًا لتقارير دولية، مضيفا أن كل المخاطر التي تتعلق بالأمن الغذائي ونقص أو زيادة المياه والأمراض المستوطنة والجفاف جميعها تحدث بسبب التغيرات المناخية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة المصرية بأن يتصدر هذا الملف خطتها.