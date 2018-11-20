شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل بمولد نبي الرحمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل ملايين المصريين، أمس، بذكرى المولد النبوى الشريف، وانطلقت عدة فعاليات احتفالية بالمحافظات لإحياء المولد النبوى، كما نظمت الطرق الصوفية مسيرة من أمام مسجد الجعفرى احتفالاً بالذكرى.

من جانبه، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة تهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قال فيها: «فى يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد.. ليخلّد سيرة قائد عظيم، ونبى محب كريم.. أشرقت الأرض بنور موْلده فجاء رحمةً للعالمين.. كل عامٍ وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم».

وعلى صعيد مواز، احتفلت القوات المسلحة بذكرى مولد الرسول، والذى بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور محمد أبوالفتوح، أحد كبار علماء الأزهر، كلمة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده، والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية.

وألقى اللواء عاصم عبدالمحسن، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الاحتفال، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، هنأ فيها أبناءه من رجال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوى، مؤكدا «أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على قدسيته والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم».

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة.