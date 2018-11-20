شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون الثلاثاء في حادث تصادم بين سيارتين بأبوزنيمة في جنوب سيناء. تلقي اللواء أحمد أبوعقيل مدیر أمن جنوب سیناء إخطارًا یفید بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على بعد 25 كم من رأس سدر اتجاه أبوزنيمة بجنوب سيناء. تم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر للعلاج.

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