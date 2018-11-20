شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يدعم «حفظي».. ويعلن أحدث أعماله الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّ الفنان حسن الرداد ضيفًا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، موجهًا الدعم إلى «حفظي»، عبر شاشة «DMC»، كما عبّر عن سعادته بكونه أصغر رئيس لـ«السينمائي».

وقال «الرداد»: «أولا (حفظي) صديق غالي جدًا، ورجل بيحب ومُهتم بالسينما، بشكل كبير، ومُهتم أنه يصدر، أفلام مصرية للخارج بشكل كبير جدًا، ومهتم بتصدير الأفلام المصرية للخارج، فهو رجل سينمائي من الطراز الأول».

ويتابع: «هو شاب صغير عنده أفكار جديدة، وطموح جدًا، وهذا اختيار جيد جدًا أنه يكون رئيس المهرجان، وبحيّه وبدعمه جدًا في مسؤوليته للمهرجان، المهرجان كبير ودولي ومسؤولية عليه وإن شاء الله هو قدّها».

وسلط الضوء على أعماله الفنية المُقبلة، لافتًا إلى أنه يشارك في تحضير فيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم في المراحل النهائية من الكتابة، قائلًا: «حتى الآن كُتب حوالي نصف الفيلم، وبعد تقريبًا 3 أسابيع سيتم الانتهاء من كتابة الفيلم، ومصطفى حمدي اللي بيكتبه».

ويستكمل: «الفيلم يدور في إطار التراجيدي والأكشن، لكن لم نستقر بعد على الفنانين في الفيلم، وإن شاء الله نصوّر العمل قريبًا».

يذكر أن آخر فيلم لـ«الرداد» عقدة الخواجة، الذي أطلقه في 2018، بطولته والفنانة هنا الزاهد، والفيلم إخراج بيتر ميمي وتأليف الفنانان هشام ماجد وشيكو.