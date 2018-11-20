شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإدمان: الكشف عن المخدرات بين 8 آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى استمرار الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، ﻭأنه خلال 6 أشهر الماضية تم الكشف على 8 آلاف موظف وأن نسبة التعاطى بلغت فى بعض هذه المؤسسات 12.5% ومع استمرار حملات الكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ للموظفين انخفضت نسبة التعاطى حاليا إلى 3.4%.

وأضاف عمرو عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "on e "، أن توفير الخدمة العلاجية لعلاج مرضى الإدمان متاح مجانا وفى سرية تامة لأى شخص يتقدم بالاتصال بالخط الساخن "16023" سواء من الموظفين أو أى مواطن، لافتا إلى أنه يتم إيقاف الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تصل ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ فى حالة إعادة الكشف على الموظف مره أخرى بعد انتهاء مده إيقافه وثبوت استمراره فى تعاطى المخدرات، وذلك ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪنية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى الكشف على الموظفين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.