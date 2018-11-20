شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تقرر إقامة ابتهالية دينية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إقامة أمسية ابتهالية كبرى تضم نخبة متميزة من كبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرهم، تبدأ بقراءة القرآن الكريم، وكلمة عن دور الابتهال الدينى فى التثقيف الدينى وترقيق المشاعر وتقوية الحس الإيمانى، وتنتهى بفقرات ابتهالية متنوعة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار جاء نظرًا لما للكلمة الراقية والصوت الحسن من تأثير فى النفوس، فى إطار احتفالات الوزارة بذكرى المولد النبوى الشريف.