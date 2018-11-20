شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بمناسبة المولد النبوى الشريف، وإعلان وزير التربية والتعليم قواعد نظام الامتحانات الجديدة فى الصف الأول الثانوى.





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