كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يدين تفجير إرهابيين مجلسًا لكبار علماء كابول أثناء احتفالهم بالمولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها إرهابيون استهدفوا مجلسًا لكبار العلماء في العاصمة الأفغانية كابول حيث كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف؛ مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل.
وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هذه العملية الإرهابية تدل على مدى بُغض التنظيمات المتطرفة للعلماء؛ ولذا يَسعَون لقتلهم ظنًّا منهم أنهم بذلك سيخرسون صوت الحق الذي يواجه أفكارهم الباطلة.
وأضاف أن توقيت هذا الهجوم واستهدافهم لمن يحتفلون فرحًا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهو أكبر دليل على مروقهم من التعاليم المحمدية التي أكدت على حرمة الدماء وإرهاب الآمنين وأعلت من قيمة المحبة والرحمة بين الناس.
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء للشعب الأفغاني وأُسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي جرحاهم ويُنزل شهداءهم منازل الأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | مفتي الجمهورية يدين تفجير إرهابيين مجلسًا لكبار علماء كابول أثناء احتفالهم بالمولد النبوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .